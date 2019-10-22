男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市馬姓男子陪岳母醫院就醫時，不滿劉姓護理師抽血時，多次插針仍未完成，涉嫌動手推擠劉姓護理師，致使左手臂受傷。警方偵詢後將馬送辦，基隆地檢署偵結，認定馬涉犯傷害罪，聲請法院簡易判決。

檢方調查，馬男今年5月23日晚上8點多陪岳母掛急診，在急診室內見劉姓護理事依醫囑為他的岳母抽血時，多次插針都未能順利抽到血，心生不滿，出手推擠劉女，導致出現左手臂出現4公分刮傷。

馬男在檢警偵辦時自白犯行，與劉女指控相符，並有診斷書等物證佐證，檢方認定馬觸犯傷害罪。刑法第277條第1項傷害罪今年5月29日修定加重刑責，馬的行為在修法前2天，適用修法前條文規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

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警方另指馬男涉犯醫療法，檢方表示，妨害醫療行為罪須行為人對於醫事人員或緊急醫療救護人員施以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害其執行醫療或救護業務。馬男接受檢方偵訊時，不否認推擠劉姓護理師，但表示不記得劉當時是否中足或結束醫療行為。劉姓護理師則稱，在收針並起身後，才遭馬男推擠。