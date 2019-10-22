韓國女台灣行掉iPhone 警耐心調監視器尋回

2019-10-22 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



韓籍金姓女子來台旅遊，從大直搭計程車到捷運中山站的新光三越逛街，卻將手機遺落車上；她緊急跑到大直派出所報案，終獲警方循線比對監視器，找回手機；金女也大表感謝。

中山分局大直派出所警員陳冠穎，本月16日接獲26歲金女報案；她稱來台旅遊，本從大直搭計程車到捷運中山站的新光三越逛街，下車時不慎遺落手機，才緊急回到上車地點，向附近派出所求救。

金女說，手機內有重要資料，需警方幫忙尋回；由於她上車地點就在大直派出所對街，陳員立刻調閱附近監視器，經一個多小時比對車輛，終於查出她搭乘的計程車；聯繫司機後，司機見後座果然有一隻iPhone手機。

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