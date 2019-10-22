關渡自然公園3尊人臉石像遭竊 竊嫌、藝品店銷贓遭法辦

2019-10-22 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



台北市關渡地區自然公園，今年5月有三尊人臉石像遭竊，竊嫌還銷贓至新北八里區藝品店，北投警分局日前逮補36歲林姓竊嫌，並追出共犯51歲蕭姓男子及50歲潘姓老闆，全案依照竊盜等罪嫌移送法辦。

警方指出，關渡自然公園內有上百尊石雕，業管單位是台北市動保處，今年5月間動保處人員發現林男在自然公園內張望石雕，發覺形跡可疑，便拍下照片，同月21日，果真發現有3尊石像遭竊，3尊石像外觀相似，每尊高約1公尺，重量破百公斤，價格約萬元。

警方成立專案小組追緝石像大盜，但由於沒有公園無監視器，便擴大清查周邊路段監視器畫面，抽絲剝繭下掌握可疑車輛，鎖定林姓竊嫌的小貨車形跡可疑，載運石像前往新北八里區一處藝品店變賣。

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林嫌到案後咬出目前在桃園服刑的蕭姓共犯，潘姓藝品店老闆則是辯稱，今年5月間過世的胞弟與林、蕭兩人接洽石像，但由於石像疑似在搬運時受損，賣相差價錢談不攏，仍在議價中。

不料林、蕭2人，今年7月2日再涉嫌開貨車至自然公園，竊取8顆石珠（價格共計1萬7080元），搬上貨車之際，正巧遭動保處外包巡查員發現，隨即卸貨，開車逃逸。蕭嫌供稱，林男指示開車去載石頭，不知道石頭是關渡自然公園所有，否認竊盜犯行。蕭男涉偷石珠已遭士林地檢署依竊盜罪嫌起訴，蕭則因他案入監服刑。