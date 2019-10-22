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飲料店員工找麵包店員工理論車禍 反與老闆互毆

2019-10-22 15:17聯合報 記者柯毓庭／即時報導

新北市新店區一間飲料店的員工陸姓男子（30歲）日前將機車借給友人使用，友人騎機車時意外與飲料店旁麵包店內員工發生擦撞，當下兩人未報警僅互留聯繫方式，事後友人聯繫不上該麵包店員工，陸男便前往麵包店找人，並與麵包店員工發生衝突，麵包店老闆劉姓男子（39歲）見狀上前欲排解糾紛，反跟陸男出手互毆，陸男報案後，雙方互提傷害告訴，警方詢問後函送地檢署。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO文，指稱他女兒在新店區寶橋路上一間飲料打工，飲料店同事陸男將車借給另一位同事，借車的同事卻在本月8日時與飲料店旁的麵包店內員工發生擦撞，當下員工向陸男同事表示「不要報警，看要賠多少錢都可以」，雙方互留聯絡資訊後未報警離開。

PO文指稱，事後同事嘗試聯繫麵包店員工卻聯繫不上，一個禮拜後陸男直接前往麵包店找人，麵包店老闆劉男卻向陸男表示「沒有（車禍）證據」等語，並威脅陸男要找人來處理他。

PO文提到，陸男見狀返回女兒打工的飲料店準備離開，劉男卻手持斧頭追上陸男欲追砍，被制止後改以滅火器攻擊陸男，他因此報警處理。

貼文一出立即引起網友關注，新店警方回覆，警方接獲報案後，請雙方到案說明，經調查了解，當時是陸男同事聯繫不上麵包店員工，前去找人時與麵包店員工發生衝突，劉男見狀上前排解糾紛，反與陸男發生衝突互毆，目前雙方均向對方提出傷害告訴，警方詢問後已函送新北地檢署偵辦。

警方調查，初步了解為陸男與劉男因故互毆，目前雙方均向對方提出傷害告訴。記者柯毓庭...
警方調查，初步了解為陸男與劉男因故互毆，目前雙方均向對方提出傷害告訴。記者柯毓庭／翻攝自臉書社團《爆料公社》
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網友PO出麵包店老闆手持滅火器砸向飲料店員工陸姓男子的影像。記者柯毓庭／翻攝自臉...
網友PO出麵包店老闆手持滅火器砸向飲料店員工陸姓男子的影像。記者柯毓庭／翻攝自臉書社團《爆料公社》
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