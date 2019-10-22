宜蘭又見未爆彈！海巡封鎖大溪漁港處理中

2019-10-22 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭頭城鎮梗枋漁港日前才有一名老翁因為誤切火箭彈，被炸死，今天下午2點，頭城鎮大溪漁港也有漁民作業時撈回1顆未爆彈，未爆彈長140公分，在大里近海被漁民撈起，外觀鏽蝕十分嚴重，已通報海巡人員封鎖現場，並通知軍方未爆彈處理小組前來處理。