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巨大虎頭蜂窩藏身園藝行 捕蜂達人手到擒來

2019-10-22 14:27聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市大崗山下一家園藝店發現巨大虎頭蜂窩，外型竟達車子輪胎大小，屋主情急下打電話通報警處理。因捕蜂須有專業訓練，員警發揮平日蒐集民情的能力，即時找到捕蜂達人到場協助。警方說，達人使用獨到手法摘除蜂窩，成功替園藝行解除虎頭蜂危機。

湖內警分局指出，阿蓮分駐所接獲園藝行業者通報，庭院栽種的珍貴樹木藏匿大蜂窩，疑為兇猛虎頭蜂在此築巢。業者說，蜂窩出現在一棵顧客預定的扁柏樹上，因害怕虎頭蜂攻擊不敢靠近，致電員警諮詢有無管道可協助。，

警方前往園藝行發現，該棵扁柏十分高大，近看才發現枝椏內藏著大蜂窩，隨即通知阿蓮區一名梁姓捕蜂達人前來協助，達人穿上自製防護裝，使用獨門燈光完成任務。

事後梁姓達人不居功，還感謝警方給機會讓他的捕蜂技巧更上一層樓。湖內警分局長王世芳表示，基層警察任務五花八門，也會遇到專業能力無法應付的事，此次捕蜂任務委託專業達人，可說是警民合作的完美案例。

巨大蜂巢藏身在園藝行栽種的扁柏內，從遠處看不易發現。記者徐白櫻／翻攝
巨大蜂巢藏身在園藝行栽種的扁柏內，從遠處看不易發現。記者徐白櫻／翻攝
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捕蜂達人技巧高超，順利摘除車輪大小的虎頭蜂窩解除危機。記者徐白櫻／翻攝
捕蜂達人技巧高超，順利摘除車輪大小的虎頭蜂窩解除危機。記者徐白櫻／翻攝
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警察高雄市
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