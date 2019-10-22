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賭債認錯人遭砸 高雄里長以怕影響選情由不提告

2019-10-22 14:13聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山五甲某里長蘇姓男子辦公室上周遭砸，以林姓男子為首的4人開車到蘇男辦公室外後，只說「阿炮欠他們錢」就拿出棍棒亂砸，並圍毆蘇男，直到蘇的媽媽出來澄清兒子並非阿炮後，4人才離去。

據了解，本月17日晚上7點時，林男（25歲）開著深色的本田轎車，載著黃男（24歲）、吳男（30歲）與許男（43歲）到鳳南路上蘇姓里長服務處外，4人一下車，就從車內拿出棍棒後就開始亂砸。

蘇姓里長見狀上前勸阻「怎麼亂砸」，林等人只回覆「阿炮欠他們錢」後就圍毆蘇男，服務處內桌椅與鋁門都被砸壞，直到蘇男的媽媽出來澄清「我兒子不是阿炮」後，林男等人才離去。

一旁路人見狀等到4人離去後才報警處理，蘇姓里長額頭在林男等人砸玻璃時，遭劃傷，四肢也多處擦傷。

警方獲報後組成專案小組，由於蘇姓里長稱因不想影響明年選情，而不願提供監視器畫面，警方只好調閱路口監視器以車追人，循線將林男等人帶回偵辦。

林男供稱，會前往砸服務處原因是因為「阿炮」欠他們70萬元賭債，得知阿炮人在服務處內才前來，又誤以為蘇姓里長是阿炮。不過，由於蘇姓里長未提出告訴，林男等人被依違反社會秩序維護法送辦。

高雄上周四晚上時，傳出鳳山區五甲某里長服務處遭砸。記者邱奕能／翻攝
高雄上周四晚上時，傳出鳳山區五甲某里長服務處遭砸。記者邱奕能／翻攝
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