女子陳屍高雄飯店 頭纏白色膠帶房間反鎖

2019-10-22 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



高雄市某飯店今天中午提醒房客退房，投宿的女房客卻未應門，飯店人員開門發現，女房客陳屍房內，頭部還以白色膠帶綑住，死因不明。據瞭解，女房客以楊姓女子名字登記投宿，警方懷疑非他殺，確實死仍待調查。

55歲的楊姓女子前天就曾投宿高雄市新興區某飯店，昨天退房後，直到晚間再投宿同1家飯店，直到今天中午，飯店人員提醒退房，但電話沒人接，房務人員上8樓楊女投宿的房間，發覺房門反鎖，敲門沒回應，電話仍沒人接，後來開門時，發覺房內門鏈鏈住，而且還用椅子靠住門。

飯店人員進門，發現女子躺在床上，頭部還以白色膠帶纏縛，一旁有一綑卷筒衛生紙，房內有安眠藥，死因不明。

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