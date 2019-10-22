新北醉夫持刀狂砍妻頭 妻驚逃求救倒社區大門

2019-10-22 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市男子今天酒後意識不清，在家中與妻子發生口角衝突，竟氣憤拿菜刀追砍，嚇得妻子奪門而出，一路奔逃到社區大門前向保全求救，隨後體力不支倒地，被獲報的警消緊急送往輔大醫院急救，目前警方已帶回涉嫌施暴的男子，將進行現場採證，以利後續處理。

涉嫌持刀砍傷妻子的黃姓男子（36歲），今天上午11時許，在新莊區新北大道上的某集合式社區家中獨自喝酒，卻因為與曾姓妻子（30歲）發生口角，黃男隨即動手毆打曾妻，還走進廚房拿起菜刀對著曾就是一陣大罵。

曾妻一度想阻止黃持刀威脅，沒想到黃突然就揮刀砍向她，當場劈中她的頭部，嚇得她奪門而出，捂著傷口一路從12樓的住家狂奔下樓，隨後邊尖叫邊求救逃向社區警衛室拜託保全報警，自己才體力不支倒在社區大門前。

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救護人員到場後緊急將曾女送往輔大醫院急救，所幸送醫途中她意識清醒，經檢視頭部被砍出1道5公分長的傷口，目前仍在醫院進行縫合治療，暫無生命危險。