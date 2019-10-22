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影／剛出院就逆向撞女騎士 「三寶」阿伯再進醫院

2019-10-22 13:37聯合報 記者林佩均／即時報導

馬路三寶真恐怖！台中市74歲林姓老翁看診結束，貪圖一時方便，竟騎機車從中清路沿進化北路逆向直行，撞上遵循道路直行的莊姓女騎士，林翁安全帽直撞莊女臉部，兩人受傷，救護車到場將莊女與林翁送醫治療。警方指出，雙方均無酒駕，但林翁行徑已違反道路交通管理除罰條例，將吞下600元至1800元罰單

這起車禍發生在昨天上午8點多，林姓老翁(74歲)到北區中清路一段一家診所看腸胃科，看診完見對向車道為紅燈，貪圖一時之快，竟騎機車從中清路逆向往進化北路行駛。

林翁起步沒多久，就一頭撞上莊女(24歲)騎乘的機車，兩人遭彈飛，撞擊力道大，莊女的安全帽當場噴飛，機車壓在她身上，林翁倒臥在地，兩人神情痛苦。

由於當時車流量大，後方行駛而來的機車騎士紛紛停車，有熱心騎士將壓在莊女身上的機車搬開，林翁則自行爬起並將機車扶正，熱心騎士協助報警，所幸兩人頭部、手腳多處擦挫傷，經送醫後無礙。

警方調查，莊女機車沿進化北路右轉中清路往太原路，初步研判行駛號誌無誤，但林姓老翁違規逆向，才會造成這起車禍事故，雙方皆無酒駕。

警方呼籲，民眾駕車應遵守行車方向，避免貪圖一時方便而不依行車秩序，造成行車安全問題。由於林姓老翁未遵照方向行駛，已違反道路交通管理除罰條例第45條，將吞下600元至1800元罰單。

林姓老翁(右)貪圖一時之快，竟逆向騎車撞上莊姓女騎士(左)，兩人均受傷送醫。記者...
林姓老翁(右)貪圖一時之快，竟逆向騎車撞上莊姓女騎士(左)，兩人均受傷送醫。記者林佩均／翻攝
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林姓老翁(右)貪圖一時之快，逆向騎車撞上莊姓女騎士(左)，巨大撞擊，兩人當場飛起...
林姓老翁(右)貪圖一時之快，逆向騎車撞上莊姓女騎士(左)，巨大撞擊，兩人當場飛起。記者林佩均／翻攝
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老翁車禍罰單
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