五股垃圾山環境稽查傳捷報 非法業者煉鋁汙染被查獲

2019-10-22 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北環境稽查重案組點監測五股垃圾山汙染業者2周，運用空拍機、縮時攝影及熱顯像儀等科技設備，今天宣布破獲非法煉鋁工廠「集佳企業社」，業者沒有固定汙染源設置及操作許可，逕行煉鋁並排放廢氣，當場告發並勒令停工，最重將開罰2000萬。

先前查訪時，業者聲稱廠房已數年未作業，僅作倉儲使用，並未煉鋁作業；如今被查獲因證據確鑿，業者表示願意配合改善，另尋合法場域或途徑再作業，對違反空氣汙染防制法感到抱歉。

集佳企業社位在五股區中興路三段，設有大量設備及煙囪，搭鐵皮屋煉鋁生產，環保局早已盯上，懷疑涉及汙染，但多次查訪門禁重重、大門深鎖無功而返，不過曾以空拍機蒐證，確認工廠是周邊空汙異味來源之一。

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2周前環保局曾聯絡業者說明，業者失口否認，但重案組人員發現設備上留有近期作業殘跡，研判業者說謊，不動聲色暗中調查，在工廠附近裝縮時攝影持續監控，昨天發現廠內有動靜，馬上派員緊急稽查確認。

重案組人員到場時，工廠依舊大門深鎖，先繞到廠區後方蒐證，運用空拍機及熱顯像儀確認廠內作業區域和溫度分布，也拍到工作人員作業，馬上進廠稽查。重案組人員使用熱顯像儀確認融鋁作業區溫度超過280度，作業區後方堆置成品鋁錠，餘溫仍有200度左右，非法煉鋁作業證據明確。