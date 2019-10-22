國3三峽路段男子開車衝撞護欄 命危送醫
2019-10-22 13:22中央社 新北22日電
一名男子駕駛轎車，今天近中午11時行經國道3號南下53.7公里，靠近新北市三峽路段時不慎衝撞護欄。消防局據報前往救護時，男子無明顯外傷但已無生命跡象，被緊急送醫急救。
新北市府消防局表示，這名58歲轎車駕駛今天在國道3號過了新北三峽交流道，往鶯歌系統交流道時，車子衝撞護欄，過往駕駛向警方、消防局報案。
消防局說，救護人員到達現場時，男子坐在駕駛座上沒有受困，消防隊員將男子即時救出，雖然身上無明顯外傷，但已經無生命跡象，緊急將男子送往三峽恩主公醫院救治。
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消防局說，這起事故後續將由警方調查，進一步釐清發生原因。
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