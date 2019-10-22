山友爆料墜谷駕駛生前遭恐嚇 警方未收到民眾報案

2019-10-22 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮萬榮林道36公里處，在本月18日發生廂型車墜谷意外，47歲馮姓男子載客到萬榮林道爬山，下山途中不知何故墜谷死亡。昨天有山友在網路上爆料，因載客登山接駁利潤高，聽聞馮男生前被恐嚇，懷疑事故原因不單純。警方表示，因山友反應，檢察官指示要先暫存遺體調查，若有新事證會依法偵辦。

女山友昨晚在網路指出，18日馮姓司機接送的登山團體是她的朋友，原本跟馮男約好要當天一早接駁時間，但出現的卻是另一名男子，表明是馮叫他來接送，山友打給馮男卻未接，只好上車。女山友說，自己認識的馮男是信守承諾的人，就算不能接送也一定會事先告知，沒理由都沒通知，最後翻車身亡。

另名山友在貼文底下留言爆料，上周馮男說自己「剛被人押走恐嚇」，因對方要獨占萬榮林道接駁生意。目前接駁為統一報價，一人來回共3000元。

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馮男妻子表示，先生是台電外包商，主要負責運送物資及道路維修工程，過去沒有聽說先生在載客或林道工作時，有遭受到威脅。她得知馮男遺體要暫存，可能之後要解剖後抱怨，對家屬而言不希望任意解剖，先生額頭傷口很大，需請專業大體修補師，身體才剛完整，現在卻說要暫存解剖，也沒有完整證據，很不能接受。