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宜蘭老漁民被火箭彈炸死 林姿妙要軍民提高警覺

2019-10-22 12:53聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

針對宜蘭頭城鎮民日前誤撿火箭彈，被炸死一事，縣長林姿妙今天請軍方位於宜蘭的兵試場在辦理各項彈藥或火器測試前，應主動公告鄰近地區居民週知，讓大家有所預知及警覺，民眾若發現類似不明物體，也要馬上交給相關單位處理。

本月20日頭城鎮一名72歲吳姓老翁在梗枋漁港拾獲一根大鐵管，以為是廢鐵帶回家切鋸時，突然發生爆炸，當場被炸死，事發原因正由檢方調查中。縣長林姿妙在今天縣務會議籲請軍方妥善處理後續事宜，而且由於軍方在縣內設有試砲場，為避免類似的憾事再次發生，軍方在辦理各項彈藥或火器測試前，應主動公告鄰近地區居民週知，讓大家有所預知及警覺。

她也提醒大家，如果在陸上撿拾或進行海上作業時捕撈到不明物體時，不要貿然自行處理，一定要交由相關單位協助。

據了解，多年來已經沒有把位於壯圍鄉的兵器試驗場做為軍方的試射訓練場，此一事件正由檢方調查中，軍方這兩天針對梗枋漁港附近展開地毯式搜索，防範類似事件發生。

宜蘭老漁民被火箭彈炸死，縣長林姿妙要軍方及民眾都要提高警覺。 記者戴永華/攝影
宜蘭老漁民被火箭彈炸死，縣長林姿妙要軍方及民眾都要提高警覺。 記者戴永華/攝影
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林姿妙老翁火箭
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