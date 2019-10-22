宜蘭老漁民被火箭彈炸死 林姿妙要軍民提高警覺

2019-10-22 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



針對宜蘭頭城鎮民日前誤撿火箭彈，被炸死一事，縣長林姿妙今天請軍方位於宜蘭的兵試場在辦理各項彈藥或火器測試前，應主動公告鄰近地區居民週知，讓大家有所預知及警覺，民眾若發現類似不明物體，也要馬上交給相關單位處理。

本月20日頭城鎮一名72歲吳姓老翁在梗枋漁港拾獲一根大鐵管，以為是廢鐵帶回家切鋸時，突然發生爆炸，當場被炸死，事發原因正由檢方調查中。縣長林姿妙在今天縣務會議籲請軍方妥善處理後續事宜，而且由於軍方在縣內設有試砲場，為避免類似的憾事再次發生，軍方在辦理各項彈藥或火器測試前，應主動公告鄰近地區居民週知，讓大家有所預知及警覺。

她也提醒大家，如果在陸上撿拾或進行海上作業時捕撈到不明物體時，不要貿然自行處理，一定要交由相關單位協助。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！