嘉義縣警局新血報到近滿編 員警只缺5人

2019-10-22 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣警局昨分發報到58名新進員警，扣除今年從嘉義縣請調他縣市20名、總人數共增加38人，距離預算員額1403人僅剩16個缺額，其中員警缺5人，巡佐、技士等11人；明年1月特考班分發後，員警員額將可滿編，對於員警工作壓力減少不少。

嘉縣警局編制員額1438人，去年預算員額1394人，縣長翁章梁日前考量警務工作繁重，裁定今年10月開始，增加1名巡佐、8名員警，每年增加近千萬人事預算，將預算員額提高至1403人。

嘉縣縣警局人事室主任蔡煌林說明，去年度調查有意退休員警，共有190人提出申請，其中還有多人有意減額退休，但今年實際退休員警，連同已送件預定年底退休約50人。目前嘉義縣6個警分局，中埔、布袋分局員警數已額滿，水上、民雄分局各有1個缺額、竹崎分局2個缺額。

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資深員警指出，政府年金改革改後，有沒有退休薪水差很大，主因在職員警除有子女教育補助，還有考績、年終、不休假獎金，合計約4個月薪，但退休後約只能領6成薪。如果因病、身體不好，當然要申退、養身，若只是因為短期任務多，則要要考慮清楚，因為退休後收入真的差很大。