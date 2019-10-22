亂丟菸蒂？惠蓀林場火警 步道木扶手被燒到斷裂

2019-10-22 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣仁愛鄉惠蓀林場昨傳火警，園區內觀景台步道木造扶手被遊客發現起火燃燒，嚇得通報園方處理，經及時撲滅未造成更大災害，但扶手已被燒到斷裂，根據現場研判，恐有人亂丟菸蒂引燃枯枝落葉延燒，或將菸蒂塞進扶手裂縫才釀禍。

國立中興大學實驗林管處所屬的惠蓀林場指出，昨上午接獲遊客通報，觀景台步道多根木造扶手陷入火海，當下即調派多名工作人員帶救災器具前往滅火，所幸及早發現而迅速撲滅，隨後將遭焚毀的木扶手拆除，避免繼續悶燒造成災害擴大。

經工作人員檢視，直徑寬達20公分的木造扶手不僅被燒到斷裂，殘材內部更是燒得通紅，可見並非僅是周邊枯枝落葉延燒造成，而是已持續悶燒一段時間；但園區內已嚴禁烤肉、炊煮等引火行為，突傳火警且在人潮通行處則令遊客不解。

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現場人員認為，景觀台步道常有遊客行走，也是工作人員巡查重點區域，不太可能發生烤肉、炊煮或獵捕等違規情事，研判可能是抽菸後將未完全熄滅的菸屁股塞進扶手縫隙，或是亂丟菸蒂引燃扶手周邊枯枝落葉造成延燒，所幸及時撲滅。