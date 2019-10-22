影／一步之遙老翁無力過馬路 暖警攙扶助搭公車

2019-10-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市第三警分局15日晚間巡邏時，發現六旬吳姓老翁坐在鄰近建國市場的路邊，警方上前詢問，得知吳住在大里區，到東區採買後要搭公車返家，卻體力虛弱無法站立，要過馬路時又見過往車輛車速較快，無法即時跨越，只好坐在路旁稍作休息，員警了解狀況後便協助攙扶吳男到公車站，並提醒他注意路程安全。

台中市第三分局東區分駐所表示，警員張欽裕、蔡孟涵15日晚間8時許巡邏時，行經東區建國市場一帶，發現吳姓老翁（65歲）氣喘吁吁的坐在道路旁，員警上前關心了解，吳透露家住大里區，到東區採買物品，欲搭公車回住家，但因年老且體力不好，該處車輛又多，才坐在路邊休息。

兩警聽聞也幫忙攙扶他到對面的公車站牌，僅10公尺的距離，對體力不好的年長者來說卻是一大步路，蔡員不斷提醒吳要注意回家路程的安全，吳也向同仁表示感謝。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！