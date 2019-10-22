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慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

守護員警健康 台南市警二分局和醫院結盟辦健檢

2019-10-22 11:39聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

基層員警由於勤務，工作時間長，身心壓力大，為推動員警自主健康管理，台南市警二分局今天和郭綜合醫院合作，在警分局3樓禮堂辦理健康檢查，讓忙於勤務的員警，多關心注意自己的健康。

為體恤員警身體健康，台南市警二分局請人事單位聯絡轄區郭綜合醫院至警分局幫員警做健檢服務，報名相當踴躍，鄰近分局聞訊本次健檢活動，熱烈迴響，也有多名員警報名參加。

台南市長黃偉哲關心員警身心，多次在各項會報中提醒員警健康的重要性，更需落實健康自主管理，市府並編列預算，對於滿40歲以上警察人員，每2年補助一次最高3500元健康檢查費用。

市警二分局長王森瑒說，感謝台南市政府及議員的支持和郭綜合醫院協助，希望藉由這次的健檢活動，讓員警多多關心，照顧身體健康。

員警勤務繁忙，身心壓力大，台南市警二分局今天和郭綜合醫院合作為員警做檢健。記者黃...
員警勤務繁忙，身心壓力大，台南市警二分局今天和郭綜合醫院合作為員警做檢健。記者黃宣翰/翻攝
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