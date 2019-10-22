老阿嬤獨逛商圈迷路 員警從口袋找到她家

2019-10-22 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



盧姓老婦獨自外出逛街，在高雄市漢神百貨商圈閒逛後卻忘回家的路，她招手攔搭乘計程車，卻說不出家在哪裡，她只記得「紅紅的橋」。計程車司機載她到派出所，員警連騙帶哄，請她把口袋裡的東西拿出來，才發現她的身分證，確認她住鼓山區中都橋附近，才請司機載她回家。

高雄市警新興分局表示，盧姓老婦（81歲）獨自外出逛街，10月20日晚間10點多，她在漢神百貨攔下計程車說要回家，但她不記得家裡的地址，只向司機說，從「紅紅的橋下去，走到底有1間國小」，令司機丈二金剛摸不著頭緒，不知該載她去哪裡，司機才載她到新興警分局自強路派出所求助。

員警看計程車疾駛而來，司機焦急走進所內，向員警方說已載阿嬤繞了許久，可是都找不到阿嬤家，只好請警方幫忙。

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