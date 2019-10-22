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慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

老阿嬤獨逛商圈迷路 員警從口袋找到她家

2019-10-22 11:21聯合報 記者林保光／即時報導

盧姓老婦獨自外出逛街，在高雄市漢神百貨商圈閒逛後卻忘回家的路，她招手攔搭乘計程車，卻說不出家在哪裡，她只記得「紅紅的橋」。計程車司機載她到派出所，員警連騙帶哄，請她把口袋裡的東西拿出來，才發現她的身分證，確認她住鼓山區中都橋附近，才請司機載她回家。

高雄市警新興分局表示，盧姓老婦（81歲）獨自外出逛街，10月20日晚間10點多，她在漢神百貨攔下計程車說要回家，但她不記得家裡的地址，只向司機說，從「紅紅的橋下去，走到底有1間國小」，令司機丈二金剛摸不著頭緒，不知該載她去哪裡，司機才載她到新興警分局自強路派出所求助。

員警看計程車疾駛而來，司機焦急走進所內，向員警方說已載阿嬤繞了許久，可是都找不到阿嬤家，只好請警方幫忙。

自強所值班巡佐李文裕、警員張孺禎發覺老婦人不太能正常應答，邊安撫老婦，邊聽她形容家在哪裡。後來員警問她「口袋有什麼東西，可以拿出來看看嗎？」老婦人把口袋裡的東西全攔擺上桌，員警才發現老婦的身分證，確認她口中所講的「紅紅的橋」就是鼓山區的中都橋，國小是河邊國小，司機才按照地址，順利載老婦人回家。

員警帶騙帶哄請老婦拿出口袋的東西，才幫老婦找到回家的路。記者林保光／翻攝
員警帶騙帶哄請老婦拿出口袋的東西，才幫老婦找到回家的路。記者林保光／翻攝
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計程車身分證高雄市
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