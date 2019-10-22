影／台中八旬婦人晨運車禍不治 肇事者不斷向家屬道歉

2019-10-22 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市82歲張王姓婦人今晨騎機車欲前往大明國小運動，疑搶快左轉，遭直行車輛撞上，機車噴飛33公尺遠，婦人當場無生命跡象，經醫院急救後仍宣告不治。肇事的楊女與家屬在派出所內不斷向死者家屬致歉，死者張姓兒子神情哀傷，僅簡單對話後，便前往處理母親後事。

今晨5點多，張王姓婦人(冠夫姓)騎機車外出，從中清路四段待轉準備進雅環路三段，婦人疑似搶快，直接左轉駛進入T字路口，遭中清路四段往沙鹿方向直行的轎車撞上，發出巨大聲響。

婦人機車噴飛33公尺，婦人現場無生命跡象，救護車送往大雅清泉醫院，張王姓婦人因顱內出血、手腳多處骨折，急救後仍於今早6點26分宣告不治。

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駕駛銀色寶馬迷你(MINI)轎車的楊女(48歲)說，當時準備去上班，號誌燈為綠燈，看到婦人突然從左側衝出，「我根本來不及反應」，隨後車頭撞上機車與婦人，造成擋風玻璃碎裂、左側車頭凹陷、保險桿掉落；婦人的機車零件四散、安全帽也破損。

婦人的兒子到所內製作筆錄，神情哀傷，但情緒緩和，並說母親每天都習慣到大明國小晨運、跳操。

筆錄製作完，張男準備離開之際，楊女與其胞兄不斷向張男說，「拍謝！拍謝！」但張男僅與對方簡單對談兩句，隨後離開處理母親喪事。