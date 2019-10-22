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慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17聯合報 記者范榮達／即時報導

41歲戴姓男子上周男扮女裝進入苗栗縣校園，趁機涉嫌行竊，苗栗警方組成專案小組偵辦，昨天晚上到新竹市逮人，初步清查他在苗栗至少侵入4所學校，行竊得手2件，全案擴大偵辦中。

警方說，戴男是慣犯，專挑中小型學校，變裝掩人耳目，進入校園到辦公室搜括財物，作案遍布各地，他曾在苗栗落網，辦案人員一眼認出他。

其中1件他於今年10月14日下午，從校門口進入校園，到辦公室涉嫌行竊1名老師皮包，內有現金2000多元，他還涉嫌盜刷信用卡約10萬元，還好老師及時止付，才沒有造成更大損失。

警方懷疑他還涉及更多的校園竊案，籲請指認並進一步清查。

戴姓男子變裝進入校園趁機涉嫌行竊，影像全都錄。記者范榮達／攝影
戴姓男子變裝進入校園趁機涉嫌行竊，影像全都錄。記者范榮達／攝影
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苗栗警方查獲戴姓男子變裝侵入校園涉嫌行竊，起出作案衣物等贓證物。記者范榮達／翻攝
苗栗警方查獲戴姓男子變裝侵入校園涉嫌行竊，起出作案衣物等贓證物。記者范榮達／翻攝
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苗栗警方查獲戴姓男子變裝侵入校園涉嫌行竊，起出作案衣物等贓證物。記者范榮達／翻攝
苗栗警方查獲戴姓男子變裝侵入校園涉嫌行竊，起出作案衣物等贓證物。記者范榮達／翻攝
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苗栗警方查獲戴姓男子變裝侵入校園涉嫌行竊，起出作案衣物等贓證物。記者范榮達／翻攝
苗栗警方查獲戴姓男子變裝侵入校園涉嫌行竊，起出作案衣物等贓證物。記者范榮達／翻攝
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