桃園惡火疑行動電源起火 房內堆滿衣物阻逃生釀1死

2019-10-22 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市延壽街1棟華廈今凌晨12點多傳出火警，3樓陽台竄出火舌造成簡姓女子送醫不治，另包括簡的父母、弟妹等4人均輕傷；據了解，起火原因疑似在客廳充電的行動電源，加上屋內堆積雜物，造成火勢瞬間引燃，另簡女房間內有大量衣物，阻礙房門開關，可能才造成她逃生不及。

警消調查，簡女（35歲）和在桃園監獄擔任司機的父親（61歲）、劉姓母親（59歲）及妹妹（32歲）、弟弟（30歲）同住；今凌晨12點多消防獲報，到場發現3樓陽台竄出火舌，已經全面燃燒，破門控制火勢後，先是在靠近客廳最近的房間救出簡女，但她已經失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

由於簡的住家內堆滿雜物，深夜時疑似在客廳充行動電源，不明原因起火後引燃，4名親人當時緊急逃到2側陽台躲避，但簡女房間內堆放大量衣服、衣架，就連消防員要開門都有困難，當時發現她趴在地上失去呼吸心跳，不排除因動線遭阻隔才逃生不及，目前火調科已經展開調查。

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消防員發現簡女後，隨後又在側邊陽台、後陽台，陸續救出簡的父母、弟妹等4人，所幸均意識清楚沒有大礙。另外，4樓住戶顧姓男子和朱姓女子，和5樓住戶往樓上逃生，受困7樓樓梯間，因與一名8月大嬰兒雖無大礙，但因不舒服，為求謹慎消防員仍將3人送醫。