影／午夜鐵道驚魂！轎車受困鐵軌 幸有他們出手幫脫困

2019-10-22 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市楠梓中油煉油廠鐵路平交道昨晚間，有輛自小客車通行時為閃避對向來車，不小心駛上鐵軌區動彈不得，小客車駕駛站在鐵軌中央示意「有狀況」；不巧當時又有班自強號列車正逼近小客車受困處，情況危急，轄區後勁派出所獲報，緊急通知鐵路局提醒列車緩行、停止，最後列車長還動員車內乘客下車，與員警合力將自小客車推搬出鐵軌區，耗費40餘分鐘才結束受困驚魂。

後勁派出所員警昨晚10時35分許獲報，1輛黑色自小客車卡在南往北向的鐵軌上，進退兩難，駕駛也心急地站在鐵軌中揮手，想告知來車「前方有狀況」。警方據報在第一時間通知鐵路局，巡邏員警同時趕赴現場，先將駕駛勸離鐵軌區，並實施道路管制疏散人車，還按下平交道緊急鈴告知列車司機。

當時正朝自小客車受困處疾駛而來的自強號列車接獲緊急通報，漸漸放慢車速，待列車靠近障礙處時停止。列車長見小客車受困狀況不好排除，當機立斷商請乘客下車，與員警一起合力搬動小客車。據悉，自小客車輪胎陷入鐵軌區，起初硬推也動不了，警、民想盡辦法，又搬又推才終於順利幫車輛脫困，所幸未釀人員受傷。

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