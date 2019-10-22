驚悚！國道三號車禍 木條插爆後車擋風玻璃

2019-10-22 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



實在驚險！國道三號高速公路北上102公里今早發車禍，一輛小客車不慎與兩輛小貨車發生追撞，其中一輛白色小貨車載運的木棍直接插爆後方藍色小貨車的擋風玻璃，所幸未造成嚴重傷亡，車禍細節仍待警方調查釐清。