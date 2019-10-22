影／帶垃圾到夜市丟棄遭拒 男騎車撞清潔人員爆衝突

2019-10-22 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



游姓男子（38歲）今天凌晨1時許在新北市永和區樂華夜市內因垃圾丟棄問題，與市場清潔人員吳姓男子（63歲） 與林姓男子（55歲）發生口角與肢體衝突，幸無造成人員重傷；警方獲報後前往，將雙方帶回派出所，目前吳、林2人已提傷害告訴，游男則表示要先驗傷後再提告。

一名莊姓男子在地方臉書社團PO文表示，他的岳父吳男是樂華夜市的市場清潔人員，今天上午游男帶著私人垃圾從台北市公館跑來夜市欲丟棄，遭到吳男與同事林男制止，雙方爆發激烈肢體衝突，林男並出手拉住游男機車，吳男則疑似將游男機車熄火。

莊姓男子此時拿出手機全程錄影，只見游男騎在車上與吳男吵架，林男拿出手機想拍他，游男伸手將林男手機撥掉，林男因此出腳踢了機車一下，游男隨後騎車衝撞2人，讓他十分心疼岳父，也對游男的舉動感到憤怒，表示游男已不是第一次將垃圾拿到夜市丟棄，「不是攤商就應該等垃圾車來並使用環保袋在（再）丟棄，怎麼可以不給你丟棄就要攻擊人呢?」

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