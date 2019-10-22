東勢老婦掉3米深大圳毫髪無傷 見警來救哭得像小孩
2019-10-22 10:04
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中東勢區70歲老婦本月18日晚上7點半外出訪友，因夜色昏暗又不熟悉夜間路況，竟掉入茅埔大圳，路人經過趕緊報警，茅埔派出所在附近巡邏，警消趕赴現場，及時將婦人救起，一場虛驚。
茅埔派出所所長劉國富、警員程曉筠18日執行巡邏勤務，8點許接獲報，指東勢區東關路5段298巷內有人掉入大圳裡。
員警立即趕到現場，發現婦人掉落3公尺深的茅埔大圳裡，所長劉國富通報消防人員前來協助將婦人救起，所幸近日沒有大雨，圳底有軟泥，婦人僅因驚嚇而不斷啜泣並無其他外傷。
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據警方瞭解，婦人家住東勢市區，欲至東關路5段巷訪友，因天色昏暗且不熟路況，而掉進路旁大圳，所幸路人即時通知警消前往救援，否則後果不堪設想。
茅埔派出所長劉國富提醒民眾，山村郊區有許多巷弄及產業道路，夜間行走避免走無路燈的黑暗處，隨時攜帶手電筒或其他照明設備，保護自身安全。
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