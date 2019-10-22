桃監司機家暗夜惡火 一家5人大女兒不幸喪命

2019-10-22 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市延壽街1棟7樓華廈3樓住宅今凌晨12點多起火，消防破門發現1名35歲女子倒臥房間失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，並依序在陽台救出她父母、弟妹等4人，及躲在7樓陽台的1男1女及1位8月大男嬰，共造成1死7傷；據了解，簡女父親在桃園監獄擔任司機，獄方獲報已派員關心。

消防指出，獲報到場時3樓住戶已經全面燃燒，火舌從一處陽台不斷竄出，起初尚未確定有無人員受困，布好到3樓的水線時，發現大門門縫已經有火光，立刻破門控制火勢後，隨即在靠近客廳第一個房間內發現35歲簡姓女子，她當時趴在房間地板，救出時已失去呼吸心跳，經搶救仍宣告不治。

消防說，經搜索後，依序又在側邊陽台，發現簡女父親（61歲）、劉姓母親（59歲）及弟弟（30歲），並在另一個側邊陽台找到簡的妹妹（33歲），4人均意識清楚，初判有吸到些濃煙，不過尚能行走，上救護車就醫。

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後來火勢全部撲滅，消防逐層搜索時又在7樓的樓梯間發現顧姓男子（53歲）、朱姓女子（38歲）及1名年僅8個月大的王姓男嬰，據了解他們一家住在4樓，當時為了逃生才沿著樓梯往上跑， 所幸消防發現時均意識清楚，但為求謹慎仍將3人預防性送醫。

住隔壁棟1樓鄰居表示，昨晚11點40分他突然聽到對面3樓傳出「碰！碰！」好幾聲巨響，隔沒多久又傳出燃燒東西的炸裂聲，從窗戶望出去就看見火光，嚇得立刻打電話報警，但火勢一發不可收拾，火舌不斷從陽台竄出，陷入全面燃燒。

據了解，起火戶內的61歲簡姓男子目前在桃園監獄擔任司機，已在桃監服務多年資歷頗深，平時工作也表現良好，昨晚因火災受傷，桃園監獄獲報後也將派員到場關心，協助相關事宜。

消防也呼籲，民眾如果遇到火警，打算逃生時發現樓梯間已經濃煙密布，不應還沿著樓梯往上跑，因爲煙囪效應會讓火煙持續往上竄，很可能跑沒幾步就被嗆暈倒地，這時反而應該躲在屋內，把門、窗緊閉關好等待救援，以這次起火戶為例，同層的隔壁房間並未受波及。