馬祖首位女警察所長莊筱婷上任

2019-10-22 09:20 中央社 馬祖22日電



馬祖首位女警察所長上任，新任北竿警察所所長由莊筱婷接任，連江縣警察局長廖恆裕肯定能力，並期勉她帶領所內同仁繼續推動強化警察所各項業務與勤務。

莊筱婷，中央警察大學69期法律系畢業，歷任保安警察第一總隊分隊長、台中市警察局巡官、嘉義市警察局巡官、科員、警務員、雲林縣警察局督察員、連江縣警察局督察員、秘書等職務。

馬祖有4個鄉分5個島，南竿本島及北竿、莒光（東莒、西莒）、東引，各設警察所。