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外國正妹板橋賣國旗 網友：可能是二手旗

2019-10-22 08:15聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市府附近最近有民眾遇見，金髮正妹拿紙條表明自己是「聾啞人士」，熱愛台灣國旗，一面賣100元，不過該民眾上網找尋相關經驗時，發現過去媒體就曾報導這疑似詐騙集團，並在全台各地都有出現，讓該民眾相當氣憤。

民眾指出，昨他在板橋的新北市府附近，準備搭公車時，眼前突然出現一面國旗，轉頭一看是一位金髮正妹遞過來的，並拿著中文字條寫著，「自己是聾啞人士，熱愛台灣，國旗一面100元」。

民眾說，他當場退還國旗後，金髮正妹竟露出嫌惡的眼神，並向下一位婦人揮手，婦人看見小紙條，心軟掏出100元，買了這面可能是金髮正妹無償取得的國旗。

民眾表示，如果賣出30面國旗，一天就得手3千元，比最近討論的外送餐點更好賺，而且若是去造勢場合回收國旗，根本就是無本生意，真的是太可惡。

新北市府附近最近有民眾遇見金髮正妹拿紙條表明自己是「聾啞人士」，熱愛台灣國旗一面...
新北市府附近最近有民眾遇見金髮正妹拿紙條表明自己是「聾啞人士」，熱愛台灣國旗一面100元，圖／民眾提供
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國旗正妹
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