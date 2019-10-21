基隆市中正公園有人點火燒枯葉 消防人員踩熄「怒火」
2019-10-21 22:34
聯合報 記者邱瑞杰
／即時報導
基隆市中正公園今天下午傳出火光，消防局接獲報案急忙上山找尋起火點，發現江姓男子竟然點火燃燒枯葉，幸未釀災。
中山公園是基隆市老牌景點，大佛禪院觀音大士像是著名景點，也是飽覽港市美景好地方，平日也會吸引民眾從信二路登階上山健行。
中正公園半山腰有座宮廟人員今天下午約4點發現林間冒煙，還看到微火光，急忙報警。消防人員上山，循著火煙很快找到起火點，發現一處較少人造訪的步道起點，有一小堆枯葉在燃燒，並查出是江男打掃集中樹葉後點燃。
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因為火勢不大，消防人員用腳慢慢踩熄火苗，闖禍的江男也提來一桶水協助忙滅火。附近民眾說，常見江男在該處出現，沒想到他竟然會點火燒樹葉，危害公共安全，讓人生氣，還好發現得早，沒有釀災。警消口頭告誡江男，不要再犯。
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