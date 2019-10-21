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宜蘭漁船海上失火 10人幸運獲救平安抵日

2019-10-21 22:18中央社 宜蘭縣21日電

蘇澳籍漁船「順福漁168號」14日失聯，之後被日方在橫濱港東方外海發現火燒船骸，船上10人幸運被一艘貨輪救起。蘇澳區漁會表示，10人今天已抵達橫濱港，擇日返台。

順福漁168號船主、蘇澳區漁會理事長蔡源龍晚間說，在獲救10人之中，有1名台籍漁民與9名印尼籍船員。因漁船失火時，所有人的衣物及家當都在船上，火燒船後全部付之一炬，10人獲救後只好暫時穿上由貨輪提供的衣物。

蔡源龍表示，這10人今天上午搭乘貨輪抵達橫濱港時，漁業署駐日單位與船務代理商，帶著10人前往挑選衣物、飽餐一頓。因印尼駐日有關單位明天休假，將在23日辦理臨時護照後才會訂機票，擇日返台。

他表示，這次火燒船雖損失不小，但讓人欣慰的是船上10人都平安獲救，很感謝漁業署與日方人員協助。

「順福漁168號」漁船在14日於海上失聯，船上載有10人，1台籍與9印尼籍。日本海上保安廳定翼機17日在橫濱港東方外海發現「順」船火燒船骸，附近貨輪當時發現船上10人所搭乘逃生的救生筏後，將10人救起後航向日本橫濱。

印尼蘇澳漁業署
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