影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投縣草屯鎮66歲詹姓婦人昨沿著碧山路要走斑馬線過馬路，但疑未注意路口交通號誌竟闖紅燈穿越，當時3台重型機車行經成功路與碧山路口，其中1台為閃避違規婦自摔，人摔車後滑行卻帥氣起身，路人看傻眼，而他則是無奈目送重機滑行10米遠，幸無大礙。

影片中，婦人明顯要過馬路，雖有按照規定走斑馬線，但橫越馬路前似乎未查看上方交通號誌就違規穿越，且行走速度緩慢，相當悠閒的闖紅燈走進馬路，第1個重機騎士成功閃過，但下個騎士就沒那麼好運，為閃避摔車，人車分離滑行。

騎士摔車滑行時，身手矯健順勢帥氣站起，其重型機車則打橫一路滑行，他只能眼睜睜看著它磨擦地面滑行，直到碰撞前車才停下，地上因此留下長達10米長的擦痕，警方到場後則協助清理地面油漬，所幸騎士僅些微擦傷，婦人也未受傷。

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警方調查，昨天是周末假日，高雄市3名重機騎士分別騎乘3台重型機車要到南投遊玩，下午近4時騎車行經草屯鎮成功路與碧山路口時，詹婦過馬路雖有走斑馬線，但未依照交通號誌闖紅燈違規穿越釀成這意外事故。