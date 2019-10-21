親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

赴日討論奧運棒球賽是 辜仲諒5億保證金暫解境管

你畢業的科系還在嗎？ 全台大學明年107系組停招裁撤

失智北京阿嬤迷路20小時 飄洋過海只為煮飯給女兒吃

2019-10-21 19:59聯合報 記者廖炳棋／即時報導

一位患有失智症的母親，從北京千里迢迢搭飛機到台北，只為了親自煮頓飯給女兒吃！卻因為失智，在台北街頭迷路20小時，幸好台灣警察發現後，趕緊帶她回家。

日前台北市文山二警分局興隆派出所接獲報案，有名71歲阿嬤在隧道內車道上行走。警員林聖洋、陳逸恩獲報後到場協助，卻發現阿嬤有濃濃的北京腔，二員擔心阿嬤體力不支，立刻將阿嬤載返所休息。

員警載阿嬤返所後，提供飲水並細聲關懷詢問，阿嬤支支吾吾，無法說出家人的相關資料或聯絡方式。警方不斷查詢，得知阿嬤是羅姓大陸籍婦人，警方聯繫到阿嬤居住在台北的女兒，她表示媽媽這次專程搭機來台，就是擔心女兒不會煮飯會餓肚子，特地來台做家鄉料理，卻因為媽媽患有失智症，因此忘記女兒在台北的住處，員警二話不說，駕車載阿嬤前往女兒的住處。

家人團聚後，才發現阿嬤已迷路20小時，幸好警方熱心載送老婦人安全返家，並對警方協助返家的義行深表感激，頻頻道謝，員警也直呼「母愛真偉大！」飄洋過海來看女兒，只為煮頓家鄉味給女兒品嚐。

文山二警分局呼籲民眾，家中若有年長者或身心障礙人士，可在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，方便警方迅速確認走失者身分及通知家屬。

警方協助迷路的北京阿嬤返家。記者廖炳棋／翻攝
警方協助迷路的北京阿嬤返家。記者廖炳棋／翻攝
分享

失智症北京
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

高屏溪傳7旬翁疑捕魚溺水 今搜尋未獲明持續搜索

2019-10-21 18:30

台鐵141次自強號撞行人 影響1萬5800人、1613分鐘

2019-10-21 20:33

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

進民宅偷鞋又丟還 台中鬼祟偷兒動機費疑猜

2019-10-21 17:14

愛爾麗集團捐給警員250支電擊槍 再捐災情勘查車

2019-10-21 17:07

過分！狗繩綁在半空中虐狗 台中動保處通知飼主說明

2019-10-21 16:39

沒裝住警器錯失黃金逃生時間 消防局：有規定沒罰則

2019-10-21 15:49

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員盼改善這問題

2019-10-21 15:42

外送員車禍又一起 花蓮Uber Eats騎士擦撞2人受傷

2019-10-21 15:41

掏腰包拿千元鈔給貧困童買衣 校長曾俊凱視鳳鳴學童為親生

2019-10-21 15:18

因應蘇花改通車 花蓮120名消防員參加救援訓練

2019-10-21 14:59

宜蘭外送員交通事故8起 警方宣導「家人盼你平安回家」

2019-10-21 14:59

鶯歌大火3死／鳳鳴國小校長心繫學生 剛獲領導卓越獎

2019-10-21 14:26

校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05

男子疑捕魚落水 高屏溪傳溺水意外

2019-10-21 13:53

鶯歌大火3死 鳳鳴國小校長夫婦亡

2019-10-21 13:52

失婚男子意圖尋短 員警找人找到半夜終於發現送醫

2019-10-21 13:39

台中大樓傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28

鶯歌透天厝姊弟同遭火劫 弟死姊跳下3樓獲救

2019-10-21 13:27

新北去年未打方向燈4萬件 違規者加重罰3600元

2019-10-21 12:57

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

身障老翁徒步走了1.5公里迷路 暖警即時救援

2019-10-21 12:22

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

影／詐團謊稱寄「貴重物品」到台灣 阿公險被騙80萬

2019-10-21 11:02

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

影／樹林大安路工廠火警 疏散6名外籍移工

2019-10-21 09:30

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

遊覽車疑爆胎起火 41人逃生

2019-10-21 00:39
看更多

熱門文章

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

2019-10-21 16:16

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員盼改善這問題

2019-10-21 15:42

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

攸關我棒球國際賽事權益 辜仲諒5億保證金暫解境管

2019-10-21 19:02

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

台中大樓傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28

一起睡還一起產檢 醫師娘怒控老公和女「跑」友通姦

2019-10-21 18:34

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

一直向警討鑰匙 通緝犯藏解銬工具被拆穿

2019-10-21 12:55

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05

一隻狗讓海巡署偵破私菸案 查扣菸草可製142萬支香菸

2019-10-21 14:26

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

過分！狗繩綁在半空中虐狗 台中動保處通知飼主說明

2019-10-21 16:39

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

桃園封城除暴行動收網 查獲槍彈破販毒逮黑幫249人

2019-10-21 12:58

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

掏腰包拿千元鈔給貧困童買衣 校長曾俊凱視鳳鳴學童為親生

2019-10-21 15:18

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top