失智北京阿嬤迷路20小時 飄洋過海只為煮飯給女兒吃

2019-10-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



一位患有失智症的母親，從北京千里迢迢搭飛機到台北，只為了親自煮頓飯給女兒吃！卻因為失智，在台北街頭迷路20小時，幸好台灣警察發現後，趕緊帶她回家。

日前台北市文山二警分局興隆派出所接獲報案，有名71歲阿嬤在隧道內車道上行走。警員林聖洋、陳逸恩獲報後到場協助，卻發現阿嬤有濃濃的北京腔，二員擔心阿嬤體力不支，立刻將阿嬤載返所休息。

員警載阿嬤返所後，提供飲水並細聲關懷詢問，阿嬤支支吾吾，無法說出家人的相關資料或聯絡方式。警方不斷查詢，得知阿嬤是羅姓大陸籍婦人，警方聯繫到阿嬤居住在台北的女兒，她表示媽媽這次專程搭機來台，就是擔心女兒不會煮飯會餓肚子，特地來台做家鄉料理，卻因為媽媽患有失智症，因此忘記女兒在台北的住處，員警二話不說，駕車載阿嬤前往女兒的住處。

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家人團聚後，才發現阿嬤已迷路20小時，幸好警方熱心載送老婦人安全返家，並對警方協助返家的義行深表感激，頻頻道謝，員警也直呼「母愛真偉大！」飄洋過海來看女兒，只為煮頓家鄉味給女兒品嚐。