高屏溪傳7旬翁疑捕魚溺水 今搜尋未獲明持續搜索

2019-10-21 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／即時報導



高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬經過整日搜索，到今天下午日落時，仍未搜尋到張男，不過警消不放棄，將於明天上午8點繼續展開搜救行動。

據了解，這名落水年紀已達7旬的張姓男子，擁有數十年的捕魚經驗，時常會捕魚分享給左鄰右舍。今天上午張與鄰居楊男到靠近水利會九曲堂工作站的高屏溪沿岸，從高雄端下水用八卦網捕魚，儘管楊曾提醒過張「河道中央水深要小心」，但楊一回頭，卻見到張就已不見人影。

當時楊雖未親眼目睹朋友落水，但他先行打電話向警消求救，隨後又騎車前往張男住家，確認他是否先行回家，不過都未尋找到。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高市警消今上午9點46分獲報後，連同屏東警消到場救援，在現場發現張、楊2人所使用網具，其中還有數隻吳郭魚，林園警分局也派員到場察看，只見到張男的機車。

由於高屏溪今天水位不高，水深到腳踝、再深入則到膝或胸，據研判，若張男落水，應在攔砂壩下方，到場救護人員也將地點列為搜尋重點。

屏東消防局分隊長陳正義表示，高屏溪屬於2河道，高雄河道是大樹抽水站在用，另外屏東河道是經大樹抽水站攔河壩再流下的水流，消防派遣2組人進行地毯式搜尋。