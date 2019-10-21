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高屏溪傳7旬翁疑捕魚溺水 今搜尋未獲明持續搜索

2019-10-21 18:30聯合報 記者邱奕能／即時報導

高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬經過整日搜索，到今天下午日落時，仍未搜尋到張男，不過警消不放棄，將於明天上午8點繼續展開搜救行動。

據了解，這名落水年紀已達7旬的張姓男子，擁有數十年的捕魚經驗，時常會捕魚分享給左鄰右舍。今天上午張與鄰居楊男到靠近水利會九曲堂工作站的高屏溪沿岸，從高雄端下水用八卦網捕魚，儘管楊曾提醒過張「河道中央水深要小心」，但楊一回頭，卻見到張就已不見人影。

當時楊雖未親眼目睹朋友落水，但他先行打電話向警消求救，隨後又騎車前往張男住家，確認他是否先行回家，不過都未尋找到。

高市警消今上午9點46分獲報後，連同屏東警消到場救援，在現場發現張、楊2人所使用網具，其中還有數隻吳郭魚，林園警分局也派員到場察看，只見到張男的機車。

由於高屏溪今天水位不高，水深到腳踝、再深入則到膝或胸，據研判，若張男落水，應在攔砂壩下方，到場救護人員也將地點列為搜尋重點。

屏東消防局分隊長陳正義表示，高屏溪屬於2河道，高雄河道是大樹抽水站在用，另外屏東河道是經大樹抽水站攔河壩再流下的水流，消防派遣2組人進行地毯式搜尋。

到今下午5點多日落時，儘管消防人員進行地毯式搜索，連河上沙洲都不放過，仍搜尋未果，中途張男家屬也到場呼喊張的名字，期盼對於救援有所助益。由於天色昏暗，對於繼續搜索恐有危險，目前警消先撤離，等到明天一早8點時將繼續進行營救。

高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬...
高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬經過整日搜索，到今天下午日落時，仍未搜尋到張男，不過警消不放棄，將於明天上午8點繼續展開搜救行動。記者邱奕能／攝影
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高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬...
高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬經過整日搜索，到今天下午日落時，仍未搜尋到張男，不過警消不放棄，將於明天上午8點繼續展開搜救行動。記者邱奕能／攝影
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高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬經過整日搜索，到今天下午日落時，仍未搜尋到張男，不過警消不放棄，將於明天上午8點繼續展開搜救行動。記者邱奕能／攝影
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高雄張姓男子與鄰居楊姓男子今上午到高屏溪捕魚時，張疑似意外溺水，高屏警消2組人馬經過整日搜索，到今天下午日落時，仍未搜尋到張男，不過警消不放棄，將於明天上午8點繼續展開搜救行動。記者邱奕能／攝影
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高屏溪屏東溺水
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