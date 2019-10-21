進民宅偷鞋又丟還 台中鬼祟偷兒動機費疑猜

2019-10-21 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中市太平區一名男子昨天晚上進到東平路618巷一處民宅偷了一雙鞋，那知20多分鐘後又返回把鞋子丟在原處，犯案前後張頭探腦的鬼祟身影全都被監視錄影器錄下。屋主把影片PO上網，而且說附近這種情形已不是第1次，警方已展開追查。

蔡姓屋主在網路上指出：「晚上18:52有小偷在太平區出沒!!來我家拿了我一雙鞋子走，然後在19:12騎車回來兜圈子，19:15丟回來還我...我們家這地段已經不是第一次被偷鞋子」。

監視錄影顯示，有一名不明男子騎機車停放屋外後，先是張頭探腦，進入住宅騎樓內偷鞋離去，約20分鐘內又返回將鞋子丟回原處，動作十分鬼祟。

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對於竊賊何以偷了鞋又丟回，在網路上引起許多討論，有人猜是「病態」、「有病」還有人想像出故事說「這小偷因為失業已久明天剛好有一個面試機會，苦惱需要一雙正式白色的鞋子，碰巧看到你家門口有，於是偷回家試穿後認為不合腳，所以迅速的拿來歸還」。