愛麗美集團捐給警員250支電擊槍 再捐災情勘查車
2019-10-21 17:07
聯合報 記者李承穎
／嘉義市即時報導
愛麗美集團創辦人常如山見鐵路警察李承翰因公殉職，有感員警裝備不足，日前捐贈250支電擊槍給警方，今天又捐贈一台價值75萬元的「災情勘查車」給嘉市消防局，希望提升嘉義市救災能量，保障市民生命財產安全。
嘉市消防局今天在局前廣場舉行捐贈儀式，愛麗美集團由公益大使謝祖武捐贈，嘉義市長黃敏惠和消防局長蘇耀星代表接受，並回贈災勘車紀念模型及感謝狀，感謝常如山善舉。
一般消防車較大型且有水箱，無法載運太多人員和裝備，但災情勘查車輕巧，可運送較多器材和人員，也容易深入災區，但一般民眾多是捐救護車，少有人捐災勘車，也造成救護車搶著排隊捐贈，但災勘車卻遲遲無法太新。
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「因為有愛，社會更美麗」謝祖武說，常董事長除了幫助員警外，近年也深感國內消防救災、救護車輛及裝備器材仍有不足，陸續捐贈14部車及救災裝備器材給各縣市消防局，希望讓更多人可以投入社會公益行列。
黃敏惠說，感謝常董事長讓消防同仁在天然災害發生時，能擁有完善硬體設備，展現更快的速度、更高的救災效率。期許消防局善用災勘車，守護市民生命財產，打造本市成為一個安全有溫度的宜居城市。
這次捐贈的災情勘查車將編號為愛爾麗18號，配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，可進行各種災害搶救、災情查看回報等功用。
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