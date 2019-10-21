鳳鳴國小校長命喪火窟 議員爆「當地沒消防分隊」

2019-10-21 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市鶯歌區一處民宅今凌晨1點多失火，造成鳳鳴國小校長曾俊凱等3人命喪火窟，新北市議員蘇泓欽指出，大鳳鳴地區有4萬人口，卻沒有消防分隊，最近的消防分隊前往，不塞車也要8分鐘，過去強力爭取未果，要是有分隊就不會損失3條寶貴性命。

新北市議會今下午進行單位業務質詢，蘇泓欽表示，過去他父親蘇有仁擔任議員期間，5年前就開始爭取要在大鳳鳴地區（鳳鳴里、鳳福里、鳳祥里）增設消防分隊，可是每次爭取最後都沒有結果。

蘇泓欽說，當地有4萬人口，發生意外時，從最近的鶯歌消防分隊開車前往，離峰時間就要開車8分鐘，若上下班時間都要超過10分鐘，今凌晨火警發生時，若當地就有消防分隊，早3分鐘到就到達，說不定這3個人就救得回來。

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蘇泓欽表示，鳳鳴國小校長曾俊凱在他這屆擔任議員時，就有接觸並且熟悉，若是他早點要求市府在當地興建消防分隊，曾俊凱夫婦與外甥就不會在意外中喪命，他真的很痛心。