親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

拒陳同佳來台 韓國瑜痛批蔡政府將主權閹割、砍頭

掏腰包拿千元鈔給貧困童買衣 校長曾俊凱視鳳鳴學童為親生

2019-10-21 15:18聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市鶯歌民宅大火奪3條性命，50歲鳳鳴國小校長曾俊凱與擔任音樂老師的妻子宣告死亡，引發教育界一陣悲痛。鳳鳴國小輔導主任王蕙雯難過地說，校長常將「教育就是為了孩子」掛在嘴邊，也曾聽到孩子沒錢買衣服，就立刻掏腰包拿千元紙鈔，「他將學童都當成自己的孩子。」

王蕙雯表示，鳳鳴國小的弱勢學童相較其他學校多，比例約有4成，校長將學童們當成自己的孩子，時常帶領師生參與競賽，爭取經費，用以添購校內平板等3C產品，「他常說，弱勢學童在學習上不可以變弱勢」。

曾俊凱將校內的師生都當成家人，還曾自掏腰包為貧困孩子添購衣物。王蕙雯說，先前學校曾要到別校表演，一名孩子因為經濟弱勢買不起衣服，校長擔心孩子難過，就立刻從口袋掏出一張千元紙鈔，要她帶孩子去添購，「他將學童都當成自己的孩子。」

王蕙雯難過地說，今天一聽到噩耗，各處室立刻召開學校危機處理小組，接著再召開全校師生家長會議，安撫孩子們，「最疼愛的校長離開我們，他只是到另一個地方，他希望看到我們更堅強。」王也說，後續會辦追思會，目前時間未定。

曾俊凱自2014起任職鳳鳴國小校長，也擔任新北市防災教育輔導團總召集人、行政院第2期防災士成員，鳳鳴國小也成為新北市防災教育中心學校，學校各個牆面及學習角都是學習防災及安全教育的教材，今年更榮獲新北市校長領導卓越獎。

曾俊凱自2014起任職鳳鳴國小校長，今年更榮獲新北市校長領導卓越獎。圖／新北市教...
曾俊凱自2014起任職鳳鳴國小校長，今年更榮獲新北市校長領導卓越獎。圖／新北市教育局提供
分享

行政院
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員爆「當地沒消防分隊」

2019-10-21 15:42

沒裝住警器錯失黃金逃生時間 消防局：有規定沒罰則

2019-10-21 15:49

外送員車禍又一起 花蓮Uber Eats騎士擦撞2人受傷

2019-10-21 15:41

校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05

過分！狗繩綁在半空中虐狗 台中動保處通知飼主說明

2019-10-21 16:39

因應蘇花改通車 花蓮120名消防員參加救援訓練

2019-10-21 14:59

宜蘭外送員交通事故8起 警方宣導「家人盼你平安回家」

2019-10-21 14:59

鶯歌大火3死／鳳鳴國小校長心繫學生 剛獲領導卓越獎

2019-10-21 14:26

男子疑捕魚落水 高屏溪傳溺水意外

2019-10-21 13:53

鶯歌大火3死 鳳鳴國小校長夫婦亡

2019-10-21 13:52

失婚男子意圖尋短 員警找人找到半夜終於發現送醫

2019-10-21 13:39

台中萬代福戲院傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28

鶯歌透天厝姊弟同遭火劫 弟死姊跳下3樓獲救

2019-10-21 13:27

新北去年未打方向燈4萬件 違規者加重罰3600元

2019-10-21 12:57

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

身障老翁徒步走了1.5公里迷路 暖警即時救援

2019-10-21 12:22

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

影／詐團謊稱寄「貴重物品」到台灣 阿公險被騙80萬

2019-10-21 11:02

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

影／樹林大安路工廠火警 疏散6名外籍移工

2019-10-21 09:30

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

遊覽車疑爆胎起火 41人逃生

2019-10-21 00:39

煮食不慎 失智婦命喪火窟

2019-10-21 00:37

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

口音露餡… 雲嘉南逮36非法移工

2019-10-20 23:36

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

消防吉祥物秀救護「開箱文」 防災防震宣導為吸眼球

2019-10-20 20:04
看更多

熱門文章

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員爆「當地沒消防分隊」

2019-10-21 15:42

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

2019-10-21 16:16

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

台中萬代福戲院傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05

桃園封城除暴行動收網 查獲槍彈破販毒逮黑幫249人

2019-10-21 12:58

高潞・以用打官司想保時力黨籍 律師：有劃時代重要性

2019-10-21 12:57

一隻狗讓海巡署偵破私菸案 查扣菸草可製142萬支香菸

2019-10-21 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top