掏腰包拿千元鈔給貧困童買衣 校長曾俊凱視鳳鳴學童為親生

2019-10-21 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北即時報導



新北市鶯歌民宅大火奪3條性命，50歲鳳鳴國小校長曾俊凱與擔任音樂老師的妻子宣告死亡，引發教育界一陣悲痛。鳳鳴國小輔導主任王蕙雯難過地說，校長常將「教育就是為了孩子」掛在嘴邊，也曾聽到孩子沒錢買衣服，就立刻掏腰包拿千元紙鈔，「他將學童都當成自己的孩子。」

王蕙雯表示，鳳鳴國小的弱勢學童相較其他學校多，比例約有4成，校長將學童們當成自己的孩子，時常帶領師生參與競賽，爭取經費，用以添購校內平板等3C產品，「他常說，弱勢學童在學習上不可以變弱勢」。

曾俊凱將校內的師生都當成家人，還曾自掏腰包為貧困孩子添購衣物。王蕙雯說，先前學校曾要到別校表演，一名孩子因為經濟弱勢買不起衣服，校長擔心孩子難過，就立刻從口袋掏出一張千元紙鈔，要她帶孩子去添購，「他將學童都當成自己的孩子。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

王蕙雯難過地說，今天一聽到噩耗，各處室立刻召開學校危機處理小組，接著再召開全校師生家長會議，安撫孩子們，「最疼愛的校長離開我們，他只是到另一個地方，他希望看到我們更堅強。」王也說，後續會辦追思會，目前時間未定。