台南死亡車禍頻傳!警籲勿疲勞駕駛 行人過馬路小心
2019-10-21 15:01
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南近來車禍頻傳，麻豆區市176線又發生死亡車禍，64歲陳姓男子穿越馬路時遭小貨車撞擊昏迷不醒，昨天凌晨送醫宣告不治， 因為176線發生死亡車禍最多，警方呼籲經常經過的附近民眾留意，尤其職業駕駛人要特別注意「不要疲勞駕駛」。
麻豆警分局指出，今年轄內至今共發生18件死亡車禍，發生時段以傍晚4到6點5件最多，其次上午8到10點4件；發生路段以市道176線4件最多，台1線3件次之，台84線、台19甲線、市道165、174、171線各發生1件，另外產業道路有2件及轄內區道也發生了4件。
警方表示，交通事故亡者年齡層以65歲以上高齡者7件最多，21到40歲5件次之，41到65歲4件，20以下歲2件；直行道路12件最多，岔路6件；機車14件最多，汽車及行人各2件；肇事原因以「未注意車前狀況」達9件最多，其次未依規定減速3件、未依規定讓車2件另轉彎未讓直行車先行、闖紅燈、未保持安全距離及轉彎不當各1件；自撞案件6件、酒後駕車1件。
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對於轄區交通事故頻傳，麻豆警分局分局長楊慶裕指出，近期交通事故多起因疲勞駕駛，特別呼籲駕駛人「疲勞別開車、遠離方向盤」、「多休息30分鐘，比提神飲料更有效」，更不要開快車、時時注意號誌、標誌的指示行駛。
楊慶裕說，高齡長者晨間或天色昏暗時外出一定要穿著明亮的衣服，使用照明設備如手電筒，每件死亡車禍都會造成兩個家庭傷害，麻豆分局除加強違規車輛攔查取締，將加強宣導交通安全觀念，喚起大家重視行的安全，期能降低車禍事故，打造安全友善的交通環境。
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