宜蘭外送員交通事故8起 警方宣導「家人盼你平安回家」

2019-10-21 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭自10月份起陸續有美食平台進駐，經統計外送員交通事故截至17日共發生8件，其中事故違規樣態包含未依規定讓車、未減速慢行等，多數是外送員搶快造成，縣警局交通隊主動前往外業者舉辦說明會，宣導路口慢看停路權觀念，要求外送員千萬邊滑手機邊騎車。

近年來美食外送服務興起，許多手機應用程式讓民眾只要簡單滑動手指，就能不用外出享受美食，而且工時彈性，有不少人為了能多賺點錢投入外送的工作中，但背後產生的是對於交通所帶來的衝擊，近日更發生多起外送員不幸於外送途中發生交通事故的憾事。

縣警察局為避免外送員發生交通意外事故，連日來主動參加外送業者召開的外送人員說明會，向Uber Eats業者及外送員宣導行車安全、發送交通安全摺頁，除要求業者定期對外送員加強交通安全教育外，也向在場現職及應徵的外送員宣導路口慢看停等路權觀念，如果邊滑手機邊騎車、未依規定讓車及違反號誌標誌標線等，都有可能挨罰。

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