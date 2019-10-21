因應蘇花改通車 花蓮120名消防員參加救援訓練

2019-10-21 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



目前蘇花改位於花蓮縣的長隧道，有與宜蘭交接的古風隧道長4.6公里、中仁隧道長4.7公里、仁水隧道2.9公里。為因應明年蘇花改通車，花蓮縣120名消防員參加國內公路及隧道災害救援訓練，包括長隧道火災救援、安排水線、車輛破壞及人命救助等，共5天40個小時訓練。

花蓮縣消防局指出，蘇花公路改善路段因地形險峻等特殊地理環境，結構上以高架橋搭配長短隧道貫穿高山，因此在事故處理及防救災工作上，有別於一般道路應變救援，且公路隧道具有行車空間封閉性，若因各種事故發生火災，隧道內產生高溫及濃煙，可能引發重大傷亡，使消防人員無法進入及接近起火點。

因此，花蓮縣消防局分6梯次，遴選120名消防員，包括搶救科長、大隊長、分隊長及隊員等，至消防署竹山訓練中心參與公路及隧道災害救援訓練，訓練項目包括公路及長隧道結構介紹及火災特性、長距離佈署及射水要領、呼吸器操作保養及氣量計算、大貨車及槽車火災搶救及人命救助、隧道內車輛破壞及人命救助等。

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