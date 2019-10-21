因應蘇花改通車 花蓮120名消防員參加救援訓練
2019-10-21 14:59
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
目前蘇花改位於花蓮縣的長隧道，有與宜蘭交接的古風隧道長4.6公里、中仁隧道長4.7公里、仁水隧道2.9公里。為因應明年蘇花改通車，花蓮縣120名消防員參加國內公路及隧道災害救援訓練，包括長隧道火災救援、安排水線、車輛破壞及人命救助等，共5天40個小時訓練。
花蓮縣消防局指出，蘇花公路改善路段因地形險峻等特殊地理環境，結構上以高架橋搭配長短隧道貫穿高山，因此在事故處理及防救災工作上，有別於一般道路應變救援，且公路隧道具有行車空間封閉性，若因各種事故發生火災，隧道內產生高溫及濃煙，可能引發重大傷亡，使消防人員無法進入及接近起火點。
因此，花蓮縣消防局分6梯次，遴選120名消防員，包括搶救科長、大隊長、分隊長及隊員等，至消防署竹山訓練中心參與公路及隧道災害救援訓練，訓練項目包括公路及長隧道結構介紹及火災特性、長距離佈署及射水要領、呼吸器操作保養及氣量計算、大貨車及槽車火災搶救及人命救助、隧道內車輛破壞及人命救助等。
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花蓮縣消防局長林文瑞表示，消防署竹山訓練中心公路及隧道災害救援訓練場是國內標準訓練場地，功能完善。內有移動式模擬火點，可模擬大貨車駕駛座位起火引擎起火、多輛交通事故等，並模擬情境產生閃燃、火燄、高溫、濃煙，讓消防人員身歷情境，提供消防人員在未來蘇花改公路及隧道事故搶救更完善的救援技術。
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