遊客騎機車山區迷路又無油 警引導平安下山
2019-10-21 14:58
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
來自台中的3名遊客，日前騎乘2輛機車至花蓮縣玉里鎮攀登安通越嶺古道，在山頂欣賞完海岸山脈及太平洋美景要下山時，因未注意機車油量已用完，加上山區岔路多，3人迷失在山區不知如何下山，緊急向警方求援。警方近30分鐘後終於找到人，更自掏腰包買汽油加油，並平安引導遊客下山。
安通越嶺古道是第一條跨越海岸山脈，貫通東部海岸及花東縱谷的古道，為清朝至日治時期通婚、傳教、運輸的重要路徑，後因公路開通而荒廢。因具有人文歷史意義，於2008年西段重修完成，東段部份也在2016年開通。
玉里警分局樂合派出所副所長湯駿逸、警員鍾惠如接獲110報案，民眾受困山區，立即用手機與報案人聯繫，並以經緯度定位，掌握報案人受困大概位置，趕緊前往安通山區搜尋，在花了近30分鐘搜尋後，終於在山區產業道路尋獲周女等3人。
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周女表示，與友人在玉里鎮租機車，沿著安通產業道路前往越嶺古道健行及欣賞美景（東起東海岸長濱鄉南竹湖西至縱谷玉里鎮安通），但在下山時因山區叉路多，對路況不熟，加上機車燃料不足，不敢再多繞山路，因此受困山區，無奈之下請求警方協助。非常感謝副所長湯駿逸自掏腰包購買汽油協助機車輛加油，並引導平安下山。
玉里分局長呂育騰表示，民眾迷路或受困時，應該在原地的安全或明顯處，等待救援並保存體力，切勿自行離開，以免發生危險。
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