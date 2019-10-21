校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05 中央社 新北21日電



新北市鶯歌一處民宅發生火災，屋主50歲鳳鳴國小校長曾俊凱夫妻及外甥傷重送醫不治，火災調查成員赴現場勘察起火原因。 聯合報記者侯永全／攝影 分享 facebook

新北市鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱被稱頌「用生命辦教育」，他今年勉勵畢業生，人生的道路有如爬鶯歌石，要勇於對自己負責。未料，今天他不幸葬身火窟，讓教育界惋惜。

新北市府教育局表示，鳳鳴國小校長曾俊凱與鶯歌國小音樂老師黃玟瑜夫婦，今天於意外中離世，對於噩耗萬般不捨，已與新北市校長協會成立專案協助小組協助善後。

教育局副局長黃靜怡接受中央社訪問表示，曾俊凱自民國76年起擔任教職，服務教育界32年，96年起派任石碇國小、安坑國小、鳳鳴國小校長。鳳鳴國小擔任防災教育核心任務學校，曾俊凱並於今年獲新北市校長領導卓越獎。

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在曾俊凱的部落格上，還留有今年6月18日他寫給畢業生的祝福。他說，「恭喜鳳鳴寶貝畢業了，人生正式的畢業證書有幾個？也恭喜各位家長，您的孩子長大了」。

曾俊凱勉勵鳳鳴國小畢業生，「人生之路就如爬鶯歌石，你要向前向上或是放棄，都是你的選擇，愛你的選擇，但也要為你的選擇負責」。

曾俊凱勉勵畢業生要具有謙卑的心、慈悲的心、口碑的心勇闖天下，因為人外有人，天外有天，無法永遠第一，需要謙卑並要有佛家慈悲的心，先要利人。言行舉止要有讀書人的品味，讓別人有口碑。

黃靜怡說，曾俊凱「用生命來辦教育，用專業來帶領學校」，曾因腳部開刀，只能乘坐輪椅到學校，期間仍心繫學生及校務，不願請假休養。

鳳鳴國小輔導主任王蕙雯表示，曾俊凱為人親切，與學生沒有距離。他平時以校為家，儘管昨天是假日，仍到學校關心工程施工狀況，未料因為火警永別。

王蕙雯說，曾俊凱曾因意外受傷住院，收到學生寫的祝褔康復卡片。每逢歲末年終聚會，校長夫妻攜手出席，伉儷情深令人羨慕。師生今天得知不幸消息，在升旗典禮默哀，現場氣氛凝重嚴肅，也有師生心情激動流淚。

教育局長張明文表示，感謝校長曾俊凱為新北教育的奉獻與努力，校長是市府團隊重要成員，消息傳來令他非常震驚，清晨4時許，教育團隊也趕到醫院探望傷者和祭拜校長夫婦。

教育局說，曾俊凱服務石碇國小時發展特色課程，在陶藝、古道及茶道課程深受親師生及社區肯定。在安坑國小翻轉美學及藝術教育，辦理祖孫、終身教育及國際教育。

教育局說，曾俊凱任職鳳鳴國小時，擔任新北市防災教育輔導團總召集人，行政院第二期防災士成員，鳳鳴國小為新北市防災教育中心學校，每年到鳳鳴國小參訪學習的各縣市學校絡繹不絕。