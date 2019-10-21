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男子疑捕魚落水 高屏溪傳溺水意外

2019-10-21 13:53聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高屏溪今上午傳出溺水意外，張姓、楊姓男子今天上午到高屏溪捕吳郭魚時，楊男回頭時卻不見張男，但見他機車還在，擔心他溺水，隨即報警消處理，由於高屏溪屬2地交界，目前高雄、屏東警消出動救援中。

據了解，張男（70歲）、楊男2人分騎摩托車從大寮區水利會九曲堂工作站附近下到高屏溪河床後，2人分別持網子撈捕吳郭魚，不過正當楊男回頭時，發現張男已經不見蹤影。

由於高屏溪屬於2地交界，張男可能溺水地點在屏東縣轄區內，高雄警消獲報後，聯合屏東警消到場救援中。

高屏溪今上午傳出溺水意外，張姓、楊姓男子今天上午到高屏溪補吳郭魚時，楊男回頭時卻...
高屏溪今上午傳出溺水意外，張姓、楊姓男子今天上午到高屏溪補吳郭魚時，楊男回頭時卻不見張男，但見他機車還在，擔心他溺水，隨即報警消處理，由於高屏溪屬2地交界，目前高雄、屏東警消出動救援中。記者邱奕能／翻攝
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高屏溪今上午傳出溺水意外，張姓、楊姓男子今天上午到高屏溪補吳郭魚時，楊男回頭時卻...
高屏溪今上午傳出溺水意外，張姓、楊姓男子今天上午到高屏溪補吳郭魚時，楊男回頭時卻不見張男，但見他機車還在，擔心他溺水，隨即報警消處理，由於高屏溪屬2地交界，目前高雄、屏東警消出動救援中。記者邱奕能／翻攝
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高屏溪溺水
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