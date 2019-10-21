失婚男子意圖尋短 員警找人找到半夜終於發現送醫
2019-10-21 13:39
聯合報 記者周宗禎
／台南即時報導
台南市六甲區廖姓男子，昨天下午前往佳里區尋找前妻發生爭吵後駕車離去，與家人聯繫時透露尋短意圖，直到晚間未返家，家人向麻豆分局六甲所報案，通報全市各分局協尋。
市警局以手機定位顯示位置在轄區仁德區保安工業區附近，歸仁分局獲報後立即通報線上巡邏警力協尋，文賢派出所警員蕭伊男、陳永倉前往保安工業區各巷弄找人。
兩名員警找到深夜11點10分，回報在保安工業區民生路底暗處發現廖男駕駛車輛，打開車門發現廖男仰躺駕駛座昏睡，車內散發濃濃酒味及高梁酒空瓶，立即通報119派車送醫，並請家屬到醫院照料，廖男送醫後無大礙，家屬感謝警方能積極協尋。
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