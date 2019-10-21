台中萬代福戲院傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市消防局勤指中心今天中午獲報，一名年約30多歲的女子從戲院7樓墜樓，警消到場時，女子卡在2樓雨遮，意識昏迷，轄區派出所警員已到場瞭解狀況，詳細的案發經過，有待後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心表示，今天中午12時許接獲通報萬代福戲院有民眾墜樓，中區、大誠分隊到場時，女子疑從7樓墜落到2樓的雨遮上，警消協助脫困後，將年約30歲的女子送往中國醫藥大學附設醫院治療，女子到院時意識模糊，全身有擦挫傷，已通知第一警分局派員到場瞭解。

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