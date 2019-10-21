親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台中萬代福戲院傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局勤指中心今天中午獲報，一名年約30多歲的女子從戲院7樓墜樓，警消到場時，女子卡在2樓雨遮，意識昏迷，轄區派出所警員已到場瞭解狀況，詳細的案發經過，有待後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心表示，今天中午12時許接獲通報萬代福戲院有民眾墜樓，中區、大誠分隊到場時，女子疑從7樓墜落到2樓的雨遮上，警消協助脫困後，將年約30歲的女子送往中國醫藥大學附設醫院治療，女子到院時意識模糊，全身有擦挫傷，已通知第一警分局派員到場瞭解。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市中區萬代福戲院今天中午傳出有女子墜樓意外。圖／摘自臉書爆料公社
台中市中區萬代福戲院今天中午傳出有女子墜樓意外。圖／摘自臉書爆料公社
分享

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

鶯歌透天厝姊弟同遭火劫 弟死姊跳下3樓獲救

2019-10-21 13:27

新北去年未打方向燈4萬件 違規者加重罰3600元

2019-10-21 12:57

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

身障老翁徒步走了1.5公里迷路 暖警即時救援

2019-10-21 12:22

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

影／詐團謊稱寄「貴重物品」到台灣 阿公險被騙80萬

2019-10-21 11:02

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

影／樹林大安路工廠火警 疏散6名外籍移工

2019-10-21 09:30

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

遊覽車疑爆胎起火 41人逃生

2019-10-21 00:39

煮食不慎 失智婦命喪火窟

2019-10-21 00:37

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

口音露餡… 雲嘉南逮36非法移工

2019-10-20 23:36

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

消防吉祥物秀救護「開箱文」 防災防震宣導為吸眼球

2019-10-20 20:04

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

影／10移工大廟旁租屋 專勤隊口袋包抄抓到遣返

2019-10-20 12:17

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

影／楊梅民宅起火 失智老嫗遭屋頂壓住成焦屍

2019-10-20 11:34

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10
看更多

熱門文章

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

影／阿里山公路遊覽車火燒車 司機乘客41人倉皇逃生

2019-10-20 14:56

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 18歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

影／阿里山遊覽車火燒車爆胎肇禍 監理所要查究責任

2019-10-20 15:31

百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

為了吃麵併桌搶位開3槍 警方1天之內速逮2嫌

2019-10-20 16:25

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

投資博奕網站擁有高獲利？ 刑事局：不要再上當！

2019-10-20 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top