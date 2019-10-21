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夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

夜市違停已成竹北日常？上周竹北夜市附近才因民眾找不到停車位，而停在中央分隔島前，被民眾爆料；昨晚竹北派出所員警處理竹北夜市違規停車，遭到違規人咆嘯，民眾也將過程PO上新竹爆料公社，並表示「竹北夜市，路邊違停開單就好，為何要複雜化，造成交通堵塞」，一文貼出後，網友一面倒聲援警方，也有不少人幫警察加油打氣。

竹北警分局也還原當時清況表示，竹北派出所員警昨晚7時許，巡經竹北夜市並加強取締違規停車時，發現一輛車有「即將違規並排停車」跡象，員警開啟警示燈，並以警鳴器示意違規車輛時，但違停車卻往前行駛約50公尺後才停車，員警又發現違停車停下後並沒有要停車受檢，而是讓車上乘客下車，員警就開違規單告發。

結果當員警開立告發時，車上男性副駕駛座就開始以不當言語影射開單員警，員警予以制止時，男性副駕駛反而對著員警大聲咆哮，事後竹北派出所決定硬起來，針對這位男性副駕駛提出涉嫌違反社會秩序維護法第85條第1款妨害公務規定，可處拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰，將依法通知當事人到場調查後，再行函送新竹地方法院簡易庭審理。

竹北警分局呼籲民眾駕駛汽、機車前往竹北夜市購物時，請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規停車，造成其他用路人行車上的危險。若遇警方取締告發時，也請冷靜配合，勿有言語或肢體上的衝動舉動，進而觸法，實為得不償失，因小失大。

昨晚竹北派出所員警處理竹北夜市違規停車，遭到違規人咆嘯。圖／竹北警分局提供
昨晚竹北派出所員警處理竹北夜市違規停車，遭到違規人咆嘯。圖／竹北警分局提供
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昨晚竹北派出所員警處理竹北夜市違規停車，遭到違規人咆嘯。圖／竹北警分局提供
昨晚竹北派出所員警處理竹北夜市違規停車，遭到違規人咆嘯。圖／竹北警分局提供
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夜市違停爆料公社
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