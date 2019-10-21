夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



夜市違停已成竹北日常？上周竹北夜市附近才因民眾找不到停車位，而停在中央分隔島前，被民眾爆料；昨晚竹北派出所員警處理竹北夜市違規停車，遭到違規人咆嘯，民眾也將過程PO上新竹爆料公社，並表示「竹北夜市，路邊違停開單就好，為何要複雜化，造成交通堵塞」，一文貼出後，網友一面倒聲援警方，也有不少人幫警察加油打氣。

竹北警分局也還原當時清況表示，竹北派出所員警昨晚7時許，巡經竹北夜市並加強取締違規停車時，發現一輛車有「即將違規並排停車」跡象，員警開啟警示燈，並以警鳴器示意違規車輛時，但違停車卻往前行駛約50公尺後才停車，員警又發現違停車停下後並沒有要停車受檢，而是讓車上乘客下車，員警就開違規單告發。

結果當員警開立告發時，車上男性副駕駛座就開始以不當言語影射開單員警，員警予以制止時，男性副駕駛反而對著員警大聲咆哮，事後竹北派出所決定硬起來，針對這位男性副駕駛提出涉嫌違反社會秩序維護法第85條第1款妨害公務規定，可處拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰，將依法通知當事人到場調查後，再行函送新竹地方法院簡易庭審理。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！