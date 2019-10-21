黑白無常現身這間派出所 警察見了不怕直說「萌翻了」

2019-10-21 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



萬聖節即將來臨，台中市南屯區某幼兒園在昨天舉辦萬聖節活動，並與台中市第四警分局南屯所合作，讓學童到派出所內「大鬧一場」，警方也先準備好糖果，配合幼兒園學童辦理活動，並向學童介紹派出所警察的工作。南屯所長周景彬，幼兒園學童裝扮都十分用心，有一對兄弟扮成「黑白無常」，沒有靈異恐怖的感覺，反給人可愛逗趣的印象，派出所同仁看到都直說「萌翻了」。

台中市第四警分局南屯所表示，因應西洋萬聖節即將到來，轄區的幼兒園舉辦萬聖節活動，裝扮成「妖魔鬼怪」的幼兒園學童在昨天下午2時許抵達派出所，大喊「不給糖，就搗蛋」，副所長邱量虔不敢怠慢，拿出事前準備好的各式各樣的糖果餅乾，款待可愛的學童們。

南屯所表示，每一個學童都精心打扮，還有一對小兄弟打扮成黑白無常，十分吸睛，學童利用中式鬼怪與西洋文化碰撞出特別的火花，讓人讚嘆現在的學童、家長都是創意十足。同仁也趁活動的機會，向學童宣導交通規則，例如穿越道路要走行人穿越道或走天橋、注意紅綠燈及左右來車，騎車、乘車要戴安全帽或繫上安全帶以及安居專案反毒宣導。

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