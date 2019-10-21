囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣20日晚間有一家人開車到竹北夜市，因找不到車位，在路邊違規並排停車，遭到員警驅離卻仍然違規停車，員警見狀上前開單，沒想到車上的男子竟疑似以「小狗」一詞影射開單員警，並對員警大聲咆哮，過程被民眾錄下PO上網，引起熱烈討論，男子的行為已涉嫌妨礙公務，警方將依法通知當事人進行調查，再函送新竹地方法院簡易庭審理。

臉書社團「新竹爆料公社」昨有網友PO影片，並表示「竹北夜市，路邊違停開單就好，為何要複雜化，造成交通堵塞」，影片中可以看見一名黑衣男子不斷對員警大小聲，說警察嚇到他的小孩，黃衣女子則極力勸阻男子，希望安撫他的情緒，不讓他與警方起衝突，背景也聽到有小孩在哭的聲音。

影片一PO出便引起網友熱烈的討論，大部分的網友都認為「違規停車還可以這樣大聲？」、「違規在先就配合警察處理就好」、「直接辦妨害公務」、「支持惡意違規不勸導開罰」。

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也有網友表示「最讓我覺得不可思議的是發文者覺得是員警擾民」，更有一些網友指出自己就在現場，警方當時已經先進行勸導，這名男子卻一下車就開始對執勤警員大聲咆哮，且疑似有聽到這名男子對小孩說「小狗在開單」。

警方則表示，竹北派出所員警在昨天晚上7點多，巡經竹北夜市並加強取締該處違規停車，因發現這輛車有「即將違規並排停車」的跡象，員警遂開啟警示燈，並以警鳴器示意該違規車輛駛離，但該車卻往前行駛約50公尺後，才停下車輛，員警便讓駕駛車輛的女子下車並開單。員警在開單時，坐在副駕駛座的男子以不當言語影射開單的員警，經員警制止後，男子開始大聲咆哮。

警方指出，男子的行為已涉嫌違反社會秩序維護法第85條第1款妨害公務之規定，可處拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰，派出所將依法通知當事人到場調查後，再函送新竹地方法院簡易庭審理。