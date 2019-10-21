軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭頭城鎮梗枋漁港旁昨天發生民眾切鋸鐵管時，切到未爆彈，當場被炸死。 家屬今天不滿，為何軍方這種危險的爆裂物可以在港區垂手可得？萬一是在漁港發生爆炸，不是波及更多人嗎？

檢察官及軍方人員今天到場會勘證實，這是口徑2.75吋的火箭彈，今年元月也曾經被漁民撈起同樣的一根火箭未爆彈。

宜蘭72歲吳姓老翁平常做資源回收 在，昨天上午在梗枋漁港附近撿回一根大鐵管，下午要切割時突然發生爆炸，威力之大，把鐵片間飛20、30公尺遠，老翁當場頭殼破裂，全身著火，被炸死在現場。

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鐵管長約150公分，管徑約15到20公分，從現場遺留的疑似彈頭及白色鐵管，家屬拍下照片，疑似是軍方的火箭未爆彈。

鎮民代表薛柏新出示手機裡面一模一樣的未爆彈，他說是去年漁民在海上作業時撈起來的，與昨天爆炸的未爆彈一模一樣，只是差別一個有尾翼，這根沒有尾翼，所以才會被老翁撿回家當鐵管切割。